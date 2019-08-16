"Фантастический парень!" Пригожин разоткровенничался о дружбе с Цоем

Одиозный российский продюсер Иосиф Пригожин разоткровенничался по поводу дружбы с легендарным музыкантом Виктором Цоем.

Соответствующий комментарий в знак памяти об артисте по случаю годовщины смерти супруг певицы Валерии дал сайту "ПолитРоссия".

"Говорили мы с ним за две недели до его поездки, потому что у него очень много было гастролей", – заявил он.

Иосиф Пригожин instagram /prigozhin_iosif

Таким образом, Пригожин вспомнил последнюю беседу с Цоем в 1990 году, после чего музыкант уехал в Латвию отдыхать и работать над новым альбомом, где и погиб. По словам продюсера, с артистом его познакомил Юрий Айзеншпис, который на тот момент был директором и продюсером группы "Кино".

"Он был фантастическим парнем. В отличие от сегодняшних музыкантов у него не было апломба "избранного". Он никогда себя не вел обособленно от музыкантов разных жанров. Он никогда не кичился и не говорил, что мы рокеры или поп-музыканты или играем джаз. Он никогда не делил людей на категории принадлежности к той или иной культуре или музыке. Он поэт, как Владимир Высоцкий. Он пел то, что его волновало", – добавил Пригожин.

Виктор Цой instagram /viktortsoiofficial

Продюсер также напомнил, что Цой был добродушным человеком, которому были чужды фальшь и звездная болезнь, чем сейчас страдают представители шоубиза.

"Он был настолько приятным, без комплексов, без всякой звездной болезни, без всякого дешевого напыления, которое сегодня сплошь и рядом, в том числе в индустрии. Я не видел, чтобы у Цоя была охрана, при этом он собирал 70-тысячные стадионы. У него стихи потрясающие, поэзия красивая. Суть и смысл понятен в его песнях. И он был настолько оригинальным, непохожим ни на кого, его стиль, тембр потрясающий. Он был избранным для людей, а не для себя", – добавил он.

Виктор Цой instagram /viktortsoiofficial

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