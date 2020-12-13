Фанаты Павлика заговорили о беременности его жены
26-летнюю жену украинского певца Виктора Павлика концертного директора Екатерину Репяхову фанаты заподозрили в беременности.
Поводом для таких рассуждений стал новый снимок Репяховой на странице в Instagram. Молодая супруга Павлика опубликовала фото, на котором позирует в наряде оверсайз.
На снимке девушка предстала перед фанатами в длинном платье свободного кроя с ярким принтом.
Пользователи сети не оставили без внимания новое фото Репяховой и предположили, что она беременна. Кроме того, фанаты заявили, что концертный директор очень изменилась.
"Мне вообще кажется, что Катя беременна. Но, видимо, я просто вижу будущее (иногда угадываю). Время покажет, но дай Бог"
"Нежное фото. Что-то изменилось, но не могу понять что"
Также поклонники Репяховой заметили, что девушка стала редко выкладывать фото своей фигуры, хотя она часто демонстрировала свои формы в Instagram-stories. Сейчас же супруга Павлика показывает себя до груди или в свободных нарядах.
Стоит отметить, если же Репяхова беременна, это будет для нее первый ребенок, а вот для Павлика четвертый.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Репяхова и Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.