Фанаты Ефремова напали на журналистку в суде: подробности скандала

Юля Ухина Люди 15:57, 6.08.2020 Обновлено: 16:22, 6.08.2020

Фанаты Михаила Ефремова напали на журналистку "Комсомольской правды" Алену Мартынову в здании Пресненского суда Москвы, где проходит второе заседание по делу актера.

Об этом сообщает "КП". По словам инсайдеров, после того, как девушка сделала замечание поклонникам артиста, они схватили ее за руку и стали толкать. В итоге участники конфликта упали на пол.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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