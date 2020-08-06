Фанаты Ефремова напали на журналистку в суде: подробности скандала
Фанаты Ефремова напали на журналистку в суде: подробности скандала (фото - gazeta.ru).
Фанаты Михаила Ефремова напали на журналистку "Комсомольской правды" Алену Мартынову в здании Пресненского суда Москвы, где проходит второе заседание по делу актера.
Об этом сообщает "КП". По словам инсайдеров, после того как девушка сделала замечание поклонникам артиста, они схватили ее за руку и стали толкать. В итоге участники конфликта упали на пол.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.