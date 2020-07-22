Фанату "Л/ДНР" Охлобыстину — 54: какими фразами об Украине оскандалился актер

Елена Кордунова Люди 15:39, 22.07.2020

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин 22 июля празднует день рождения. Артисту исполнилось 54 года.

Охлобыстин – в прошлом – байкер и хулиган, сейчас – многодетный отец и убежденный консерватор. Имеет сан священника, является автором фантастического романа и нескольких книг на религиозную тематику. Артист также неоднократно заявлял о своей политической позиции и выступал в поддержку аннексии Крыма Россией и агрессии РФ на Донбассе. OBOZREVATEL собрал скандальные высказывания Охлобыстина против Украины.

Что говорил Охлобыстин про Украину
РИА Новости

В августе 2014-го года Иван Охлобыстин попал в украинский "черный список" из-за своей позиции по конфликту на востоке Украины и аннексии Крыма. В начале года он также открыто поддержал спецподразделение "Беркут", бойцы которого участвовали в расстрелах на Евромайдане.

Актер также неоднократно высказывал слова поддержки руководителям и жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР". Осенью 2016-го он обратился к "главе ДНР" Александру Захарченко с просьбой предоставить ему гражданство непризнанной республики. Паспорт актеру вручили непосредственно в Донецке, после чего в Киеве на него было заведено уголовное дело.

Помимо Украины актеру запрещен въезд в Латвию и Эстонию.

Иван Охлобыстин празднует день рождения 22 июля
Russia.tv

Скандальные высказывания Охлобыстина про Украину:

— Нужна Украина в ЕС? Нет. Она отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия. Трудолюбивые, законопослушные немцы, ныне кормящие половину Европы, ее тупо боятся и презирают. Каким бы синдромом вины немцы не страдали, их дедушки и бабушки помнят, что такое украинцы. Их внучата отлично знают сколько стоит украинская девушка на перекрестке в пригороде. У немцев поднимается верхнее, черепно-мозговое давление, когда они видят фотографии с "зигующими украинскими парубками". Немцы не хотят кормить еще и это недоразумение. С них турков хватит.

Европа не хочет Украину. Хоть вывернись, но не хочет. Это объективно так. Европа сто раз об этом сказала, но Украина до сих пор и не смогла услышать. Европе украинцы нужны в гомеопатическом минимуме, в целях обеспечения медицинской отрасли здоровыми органами для трансплантации и детишками для педофилических услад. Толчки в Европе поляки ремонтируют, дороги турки мастерят, а Украина ничего не умеет делать. Только требовать благ. Требовать, как уже европейцы поняли агрессивно, беззастенчиво. Европейцам этого не надо. Так зачем льются реки крови на Украине? Зачем украинцами прилагается столько усилий для самоуничтожения?

Охлобыстин отмечает день рождения
Лабиринт

— Почему не допустить мирного разрешения ситуации на юго-востоке, не дать жить Донбассу своей жизнью, которую он избрал для себя сам? Что там забыла Украина, получившая эти территории, вкупе с другими областями, похмельной милостью русского алкоголика Президента Ельцина? Ведь истинно украинские земли на карте с линзой не разглядишь. Как кот напачкал.

— Россия любила Украину, гордилась Украиной, баловала Украину. Украина за это возненавидела и предала Россию. Вполне по-украински. И это тоже объективный факт, который нужно признать. А признав, можно и попытаться как-то вырулить из этого тупика. Россия готова, в тысячный раз готова, себе в ущерб, сделать Украину великой. Россия безумна в своем милосердии, чем, кстати, и непобедима.

— Единственное, что мне хотелось бы лично – так это заменить на флаге Украины вилку на свинью. Слишком часто Украина ее подкладывала России.

— Я хочу, чтобы у вас в Украине взорвали все энергоблоки, чтобы вы все умерли.

— Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить.

Иван Охлобыстин в сериале "Интерны"
Экспресс-Новости

Отметим, Охлобыстин – ярый гомофоб. Он называл терпимое отношение к гомосексуальности "голубым фашизмом", а самих сторонников ЛГБТ – людьми, страдающими от "психической аномалии", и призывал лишать их избирательного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Охлобыстин, который ранее был священником, вступился за коллегу по сериалу "Интерны" Кристину Асмус, снявшуюся в порно-сцене в фильме "Текст". Длительное время Асмус подвергается публичной травле из-за участия в откровенном эпизоде.

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