Фанату "Л/ДНР" Охлобыстину — 54: какими фразами об Украине оскандалился актер

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин 22 июля празднует день рождения. Артисту исполнилось 54 года.

Охлобыстин – в прошлом – байкер и хулиган, сейчас – многодетный отец и убежденный консерватор. Имеет сан священника, является автором фантастического романа и нескольких книг на религиозную тематику. Артист также неоднократно заявлял о своей политической позиции и выступал в поддержку аннексии Крыма Россией и агрессии РФ на Донбассе. OBOZREVATEL собрал скандальные высказывания Охлобыстина против Украины.

Что говорил Охлобыстин про Украину РИА Новости

В августе 2014-го года Иван Охлобыстин попал в украинский "черный список" из-за своей позиции по конфликту на востоке Украины и аннексии Крыма. В начале года он также открыто поддержал спецподразделение "Беркут", бойцы которого участвовали в расстрелах на Евромайдане.

Актер также неоднократно высказывал слова поддержки руководителям и жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР". Осенью 2016-го он обратился к "главе ДНР" Александру Захарченко с просьбой предоставить ему гражданство непризнанной республики. Паспорт актеру вручили непосредственно в Донецке, после чего в Киеве на него было заведено уголовное дело.

Помимо Украины актеру запрещен въезд в Латвию и Эстонию.

Иван Охлобыстин празднует день рождения 22 июля Russia.tv

Скандальные высказывания Охлобыстина про Украину:

— Нужна Украина в ЕС? Нет. Она отсталая, нищая, инфицированная идиотской ересью своего мифического величия. Трудолюбивые, законопослушные немцы, ныне кормящие половину Европы, ее тупо боятся и презирают. Каким бы синдромом вины немцы не страдали, их дедушки и бабушки помнят, что такое украинцы. Их внучата отлично знают сколько стоит украинская девушка на перекрестке в пригороде. У немцев поднимается верхнее, черепно-мозговое давление, когда они видят фотографии с "зигующими украинскими парубками". Немцы не хотят кормить еще и это недоразумение. С них турков хватит.

— Европа не хочет Украину. Хоть вывернись, но не хочет. Это объективно так. Европа сто раз об этом сказала, но Украина до сих пор и не смогла услышать. Европе украинцы нужны в гомеопатическом минимуме, в целях обеспечения медицинской отрасли здоровыми органами для трансплантации и детишками для педофилических услад. Толчки в Европе поляки ремонтируют, дороги – турки мастерят, а Украина ничего не умеет делать. Только требовать благ. Требовать, как уже европейцы поняли – агрессивно, беззастенчиво. Европейцам этого не надо. Так зачем льются реки крови на Украине? Зачем украинцами прилагается столько усилий для самоуничтожения?

Охлобыстин отмечает день рождения Лабиринт

— Почему не допустить мирного разрешения ситуации на юго-востоке, не дать жить Донбассу своей жизнью, которую он избрал для себя сам? Что там забыла Украина, получившая эти территории, вкупе с другими областями, похмельной милостью русского алкоголика Президента Ельцина? Ведь истинно украинские земли на карте с линзой не разглядишь. Как кот напачкал.

— Россия любила Украину, гордилась Украиной, баловала Украину. Украина за это возненавидела и предала Россию. Вполне по-украински. И это тоже объективный факт, который нужно признать. А признав, можно и попытаться как-то вырулить из этого тупика. Россия готова, в тысячный раз готова, себе в ущерб, сделать Украину великой. Россия безумна в своем милосердии, чем, кстати, и непобедима.

— Единственное, что мне хотелось бы лично – так это заменить на флаге Украины вилку на свинью. Слишком часто Украина ее подкладывала России.

— Я хочу, чтобы у вас в Украине взорвали все энергоблоки, чтобы вы все умерли.

— Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить.

Иван Охлобыстин в сериале "Интерны" Экспресс-Новости

Отметим, Охлобыстин – ярый гомофоб. Он называл терпимое отношение к гомосексуальности "голубым фашизмом", а самих сторонников ЛГБТ – людьми, страдающими от "психической аномалии", и призывал лишать их избирательного права.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Охлобыстин, который ранее был священником, вступился за коллегу по сериалу "Интерны" Кристину Асмус, снявшуюся в порно-сцене в фильме "Текст". Длительное время Асмус подвергается публичной травле из-за участия в откровенном эпизоде.