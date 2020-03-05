Фанатку "Л/ДНР" Чичерину высмеяли в сети из-за нелепого заявления

Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая недавно поделилась фото из аэропорта "Борисполь", оконфузилась фото с "прадедом".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети Twitter.

Юлия Чичерина МК

"Певица Чичерина выложила на своей странице фото с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала - "с прадедом". Все бы ничего, только Георгий Чичерин был геем, и ни семьи, ни детей у него не было", - сообщил он.

"Она на всех фотках в одном и том же одета, видимо сейчас упало финансирование русского мира, трудные времена", "Она больная на голову", "Певица Чичерина давно нуждается в психиатрической помощи", "Да у нее приход! Она явно на чем-то тяжелом сидит", - пишут в сети.

Певица Чичерина выложила на своей странице фото с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала - "с прадедом".



Все бы ничего, только Георгий Чичерин был геем, и ни семьи, ни детей у него не было. pic.twitter.com/yp3LMYwnKF — Денис Казанський (@den_kazansky) March 5, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".

Также ранее Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

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