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5 марта • обновлено в 16:15
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Фанатку "Л/ДНР" Чичерину высмеяли в сети из-за нелепого заявления

1.6т
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Одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая недавно поделилась фото из аэропорта "Борисполь", оконфузилась фото с "прадедом".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети Twitter.

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

МК

"Певица Чичерина выложила на своей странице фото с памятником первому наркому иностранных дел СССР Георгию Чичерину и подписала - "с прадедом". Все бы ничего, только Георгий Чичерин был геем, и ни семьи, ни детей у него не было", - сообщил он.

Фанатку "Л/ДНР" Чичерину высмеяли в сети из-за нелепого заявления

"Она на всех фотках в одном и том же одета, видимо сейчас упало финансирование русского мира, трудные времена", "Она больная на голову", "Певица Чичерина давно нуждается в психиатрической помощи", "Да у нее приход! Она явно на чем-то тяжелом сидит", - пишут в сети.

Фанатку "Л/ДНР" Чичерину высмеяли в сети из-за нелепого заявления
Фанатку "Л/ДНР" Чичерину высмеяли в сети из-за нелепого заявления
Фанатку "Л/ДНР" Чичерину высмеяли в сети из-за нелепого заявления

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Чичерина известна своей поддержкой боевиков на Донбассе. Недавно она получила орден "за особые заслуги в повышении международного авторитета "Донецкой Народной Республики".

  • Также ранее Юлия Чичерина назвала аннексированный Крым "жемчужиной России". Певица считает, что захваченный полуостров развивается и становится лучше.

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Автор
Мария Дидык
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
по ходу это существо не то женщина,не то мужик облажалось
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Действительно высмеяли, один твиттерный писака и пять кастрюль
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