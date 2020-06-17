Фанатка куклы Барби похудела на 82 килограмма: фото до и после

35-летняя австралийка Кайла Лаванде, проживающая в Лас-Вегасе (США), похудела на 82 кило, чтобы быть похожей на куклу Барби.

У Кайлы с детства были проблемы с лишним весом, и, чтобы поощрять девочку за сброшенные килограммы, родители дарили ей куклу Барби каждый раз, когда ее вес снижался, сообщает издание 7 news.

Однако похудеть ей никак не удавалось – вес сбрасывался и набирался снова. Когда Кайла стала весить 154 килограмма, ее комплекция доставляла ей как физический, так и моральный дискомфорт. В кино или самолете, к примеру, ей требовалось два сидячих места вместо одного.

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Чтобы справиться с проблемой австралийке пришлось пойти на кардинальные меры: Лавенде решилась на операцию по удалению 80 процентов желудка.

После хирургического вмешательства Кайла пересмотрела и свой образ жизни. Сейчас она ежедневно посещает спортзал и придерживается здорового питания. Так, если раньше девушка обходилась перекусами в виде сладкого и мучного вместо полноценного завтрака и обеда, а на ужин ела пасту или покупную еду, то сейчас она ест небольшими порциями, а завтрак по утрам стал обязательным.

7news.com.au

Любовь к кукле Барби по-прежнему прослеживается и в стиле Кайлы – она красится в блондинку и носит преимущественно розовую одежду.

7news.com.au

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