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1 ноября • обновлено в 08:16
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Фанатеющая от Путина певица записала хит на украинском и разозлила россиян

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Российская певица украинского происхождения Любовь Успенская записала новый хит на украинском языке "Бути без тебе" и разозлила россиян.

Трек был записан совместно с украинским певцом из Одессы Андреем Большедворским. Релиз Успенская опубликовала в Instagram.

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"На днях у нас с моим Андреем Большедворским состоялся долгожданный релиз нашего дуэта "Бути без тебе". Делюсь им с вами, дорогие друзья, с большим трепетом", – прокомментировала она.

В сети неоднозначно отреагировали на песню: одни пользователи восторгались ею, другие подвергли критике из-за украинско языка.

Ранее Успенская рассказала о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам певицы, он "обаятельный", с "красивой здоровой кожей".

Певица назвала его "обаятельным" и заявила, что у российского лидера "красивая здоровая кожа".

На днях у нас с моим @big_yardsky состоялся долгожданный релиз нашего дуэта "Бути без тебе" ❤️ ⠀ Делюсь им с вами, дорогие друзья, с большим трепетом❤️ ⠀ Переходите по ссылке в стори, свайпайте и наслаждайтесь вместе с нами🔥🔥🔥 ⠀ И, конечно же, отдельно спасибо @rafmagn, невероятному дизайнеру, за обложку, которая украсила и дополнила наш релиз ❤️ ⠀ #успенская #дуэт #music

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Фанатеющая от Путина певица записала хит на украинском и разозлила россиян
Фанатеющая от Путина певица записала хит на украинском и разозлила россиян
Фанатеющая от Путина певица записала хит на украинском и разозлила россиян
Фанатеющая от Путина певица записала хит на украинском и разозлила россиян
Фанатеющая от Путина певица записала хит на украинском и разозлила россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Успенскую высмеяли из-за странного наряда на концерте в Баку. Так, 65-летняя артистка вышла на сцену в коротком платье и ботфортах.

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Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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