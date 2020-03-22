Фанат Путина Полунин показал новорожденного сына

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который поддерживает Владимира Путина, показал своего новорожденного сына.
Снимок с ребенком одиозный артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.
Сергей Полунин
instagram.com/poluninink
Фото танцора и его сына украсило обложку журнала The Sunday Times.
Матерью ребенка является фигуристка Елена Ильиных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".
Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.
Позже он признался, что получает удовольствие от ненависти, которую к нему начали испытывать все после скандальных заявлений о Путине и России.
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