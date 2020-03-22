Фанат Путина Полунин показал новорожденного сына

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который поддерживает Владимира Путина, показал своего новорожденного сына.

Снимок с ребенком одиозный артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Фото танцора и его сына украсило обложку журнала The Sunday Times.

Публикация от Sergei Polunin (@poluninink) 21 Мар 2020 в 7:26 PDT

Матерью ребенка является фигуристка Елена Ильиных.

Публикация от Sergei Polunin (@poluninink) 14 Мар 2020 в 7:25 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL:

Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.

Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.

Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.

В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.

Позже танцор и вовсе призвал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации".

Позже он назвал Путина "лидером всей планеты", а потом и вовсе разразился угрозами из-за него.