Главная Новости
22 марта • обновлено в 13:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Фанат Путина Полунин показал новорожденного сына

2.6т
Читать материал на украинском

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который поддерживает Владимира Путина, показал своего новорожденного сына.

Снимок с ребенком одиозный артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

instagram.com/poluninink

Фото танцора и его сына украсило обложку журнала The Sunday Times.

Матерью ребенка является фигуристка Елена Ильиных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги