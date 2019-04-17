Фанат "Л/ДНР" Панкратов-Черный устроил пьяный дебош в самолете: видео

В среду, 17 апреля, в Барнауле сняли с рейса российского актера Александра Панкратова-Черного из-за "неадекватного поведения".

Видео произошедшего было опубликовано Telegram-каналом "На видео видно" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах актер рассказывает, что вел себя нормально и всего лишь попросил выпить спиртного

"Мальчик — я не знаю, голубенький он или нет, — сказал мне, что я неадекватно себя веду, что я пьяница и алкоголик. И просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву. Потом — в Украину, в Донецк. Простите меня, Христа ради, если я виноват", — сказал Панкратов-Черный.

Александр Панкратов-Черный Фото: iz.ru

Отметим, что супруга артиста Юлия Монахова заявила, что никакого дебоша не было.

"Дебоша не было. Был конфликт с бортпроводником. Абсолютно неправомерно его сняли с рейса. Видимо, человеку нужно было как-то себя показать в интернете", — поделилась Монахова, сообщает 360tv.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный советский и российский актер Александр Панкратов-Черный был госпитализирован в одну из больниц Москвы. У него диагностировано серьезное заболевание, которое может привести к потере подвижности пальцев руки.

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