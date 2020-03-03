Российский рэпер Face заступился за сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила, который во время концерта музыканта в Лондоне забрался на сцену.

Об этом рэпер (настоящее имя Иван Дрёмин) рассказал в своем Telegram-канале. Он заявил, что вытащил зрителя на сцену не из-за того, что он сын бывшего главы страны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Face рассказал, как сын Порошенко попал на сцену Коллаж

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что здесь сын Порошенко. Я такой: "Ладно, окей".

Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский. Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел", – рассказал Face.

Сын Порошенко на концерте репера Фэйса Скрин видео

Сын Порошенко на концерте репера Фэйса Скрин видео

Он отметил, что не общался с парнем после выступления и обратился ко СМИ с призывом не "травить пацана".

"Я крикнул "Русские в Лондоне" – этот человек ничего не кричал, кроме моей песни... Пацан красавчик, потому что слушает Фэйса", – добавил рэпер.

Осторожно, нецензурная лексика!

Видео концерта:

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не осуждает своего младшего сына, который поднялся на сцену к российскому рэперу Face.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!