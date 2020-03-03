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3 марта • обновлено в 23:08
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Face заступился за сына Порошенко после скандала на концерте

7.7т
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Российский рэпер Face заступился за сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила, который во время концерта музыканта в Лондоне забрался на сцену.

Об этом рэпер (настоящее имя Иван Дрёмин) рассказал в своем Telegram-канале. Он заявил, что вытащил зрителя на сцену не из-за того, что он сын бывшего главы страны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Face рассказал, как сын Порошенко попал на сцену

Face рассказал, как сын Порошенко попал на сцену

Коллаж

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что здесь сын Порошенко. Я такой: "Ладно, окей".

Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли Фейс, то ли Гоша Рубчинский. Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится и дать микрофон, чтобы человек пел", – рассказал Face.

Сын Порошенко на концерте репера Фэйса

Сын Порошенко на концерте репера Фэйса

Скрин видео

Сын Порошенко на концерте репера Фэйса

Сын Порошенко на концерте репера Фэйса

Скрин видео

Он отметил, что не общался с парнем после выступления и обратился ко СМИ с призывом не "травить пацана".

"Я крикнул "Русские в Лондоне" – этот человек ничего не кричал, кроме моей песни... Пацан красавчик, потому что слушает Фэйса", – добавил рэпер.

Осторожно, нецензурная лексика!

Видео концерта:

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что не осуждает своего младшего сына, который поднялся на сцену к российскому рэперу Face.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес скандалы видео
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Куни Чан
Куни Чан
Не знал он ага)) Просто рандомно вытащил на сцену поклонника и по абсолютной случайности им оказался крайне богатый мажор)) А еще Фейс стеб.анул своего заказчика, чтобы дома лица не потерять.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
представляю какой бы визг поднялся если бы это был сын Медведчука.
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Самое интересное, это шоколадное дерьмо, хочет и дальше воевать. А сынулю своего отправил - в лондон, под российского репера - сракой крутить.
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