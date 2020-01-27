Евровидение-2020: кому букмекеры пророчат победу

Популярный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится в мае, впрочем, букмекеры уже обнародовали первые ставки на победителя в финале. На данный момент в списке из 41 страны-участницы лидирует Италия.
Так, ее шансы оценивают в 6%. Серьезным претендентом считают Россию, которая также получила 6%, но пока находится на втором месте в списке. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса (таблицу смотрите ниже).
Фото: esctoday.com
Третье-четвертое место делят Швеция и Мальта – по 5%. Норвегия, Дания, Чехия, Нидерланды и Австралия – 4%. На десятом месте в списке находится Бельгия – 3%. Украина же заняла 12 место в таблице с 3% вероятности победы.
Фото: eurovisionworld.com
Примечательно, что большинство стран еще не определились со своими представителями на конкурсе. По мере знакомства аудитории с участниками и конкурсными песнями прогнозы букмекеров, по традиции, будут корректироваться.
Напомним, 65-й музыкальный конкурс Евровидение-2020 состоится в голландском городе Роттердам. Полуфиналы конкурса назначены на 12 и 14 мая, а финал состоится 16 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Песенный конкурс Евровидение-2019 проходил в Выставочном центре Тель-Авива.
Право на проведение конкурса Израиль получил после победы певицы Нетты Барзилай на Евровидении-2018 в Португалии.
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс получил уверенную победу, набрав 492 балла.
Следовательно, Евровидение-2020 состоится в Нидерландах.
Венгрия отказалась от участия в конкурсе из-за "чрезмерной гомосексуальности".
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