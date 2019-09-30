Евровидение — игра, чтобы люди поняли, какие страны против каких дружат – Алексей Мочанов в шоу "Без грима"

Украинский автогонщик и журналист, каскадер, музыкант и телеведущий, волонтер и популярный блогер Алексей Мочанов рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, что улучшилось в Украине после Революции Достоинства; чем его сын, к счастью, на него не похож; что бы он сделал лучше, чем Кличко, будь он мэром; как можно эффективно позаниматься спортом, если у тебя всего 15 минут свободного времени, и какую бы песню он спел миллионной аудитории.

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