Евровидение-2021: в каком полуфинале и когда выступит Украина

Украина примет участие на Евровидении-2021 уже в первом полуфинале.

Соответствующее решение приняли организаторы конкурса. Об этом сообщили на официальном сайте шоу.

Как стало известно, жеребьевку полуфиналов не проводили, а решили оставить все так, как было в прошлом распределении. Так, украинская группа Go-A выступит уже 18 мая.

Также организаторы рассказали, что от жеребьевки они отказались потому, что в музыкальном конкурсе примут участие те же страны, которые были заявлены в прошлом году.

Кроме того, это честно по отношению к зрителям, которые покупали билеты на шоу, чтобы увидеть выступления определенных стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская группа Little Big хочет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение 2021.