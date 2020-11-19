Евровидение 2021: как будут выступать артисты в случае закрытия границ

Организаторы "Евровидения 2021" подробно рассказали о том, как будет проходить международный конкурс в случае закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Так, участникам придется записать выступление вживую, если они не смогут приехать в Роттердам. Об этом стало известно на официальном сайте соревнования.

Как выяснилось, запись будет проходить в реальном времени без внесения изменений в вокал. Кроме того, зрителей на живых выступлениях не будет.

Стало известно, как будет проходить международный конкурс "Евровидение 2021" Lenta.ru

Отмечается, что запись будет запрещено публиковать до начала конкурса, а прислать ее организаторам нужно до конца марта.

Добавим, что глава делегации должен присутствовать на месте во время 60-минутной сессии записи трех разрешенных дублей и самостоятельно или вместе с кем-то, имеющим соответствующие полномочия, принять окончательное решение о том, какой дубль будет выбран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина примет участие на Евровидении 2021 уже в первом полуфинале.