Евровидение-2020: выступление Украины в финале шоу восхитило Лозу

Российский музыкант Юрий Лоза выступил с критикой международного песенного конкурса "Евровидение" и похвалил представителей Украины — группу Go_A.

На своей странице в Facebook артист заявил, что в этом году конкурс его"не сильно напряг", так как проходил "без зрителей, ложного пафоса и глупых шуток ведущих".

"Как я понял, лишь немногие намеревались представить песни на своем языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина. Мало того, мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик", — написал Лоза.

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