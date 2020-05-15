Евровидение-2020: участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку"

Анна Михно Люди 08:12, 15.05.2020 Обновлено: 09:11, 15.05.2020

Представитель Швейцарии на Евровидении-2020 Джонс Тирс признался в любви к русской песне "Калинка-малинка".

Так, во время второго полуфинала, онлайн-концерт которого был показан на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube 14 мая, зрители увидели ролики, которые участники снимали у себя дома (чтобы смотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джонс Тирс
letemps.ch

Одним из тех, кто снял ролик во время самоизоляции был представитель Швейцарии. Джонс Тирс рассказал о своей любимой музыке и включил несколько песен. Как оказалось, одной из любимых композиций артиста, является русская песня "Калинка-малинка". Дома у певца есть пластинка в исполнении Ивана Реброва.

кадр из видео
Джонс Тирс
кадр из видео

Примечательно, что сначала, услышав мелодию, Джонс начал подпевать, а затем и вовсе станцевал на камеру.

кадр из видео
кадр из видео
кадр из видео
кадр из видео

Видео с Джонсом Тирсом можно посмотреть с 38:45 минуты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел второй полуфинал онлайн-концерта Евровидение-2020.

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