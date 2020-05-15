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15 мая • обновлено в 12:03
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Евровидение-2020: участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку"

4.8т
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Представитель Швейцарии на Евровидении-2020 Джонс Тирс признался в любви к русской песне "Калинка-малинка".

Так, во время второго полуфинала, онлайн-концерт которого был показан на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube 14 мая, зрители увидели ролики, которые участники снимали у себя дома (чтобы смотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джонс Тирс

Джонс Тирс

letemps.ch

Одним из тех, кто снял ролик во время самоизоляции был представитель Швейцарии. Джонс Тирс рассказал о своей любимой музыке и включил несколько песен. Как оказалось, одной из любимых композиций артиста, является русская песня "Калинка-малинка". Дома у певца есть пластинка в исполнении Ивана Реброва.

Участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку" на Евровидении-2020

кадр из видео

Джонс Тирс

Джонс Тирс

кадр из видео

Примечательно, что сначала, услышав мелодию, Джонс начал подпевать, а затем и вовсе станцевал на камеру.

Участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку" на Евровидении-2020

кадр из видео

Участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку" на Евровидении-2020

кадр из видео

Участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку" на Евровидении-2020

кадр из видео

Участник из Швейцарии станцевал под "Калинку-малинку" на Евровидении-2020

кадр из видео

Видео с Джонсом Тирсом можно посмотреть с 38:45 минуты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел второй полуфинал онлайн-концерта Евровидение-2020.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Швейцария
Тег
Евровидение
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