Евровидение-2020: Россию представит певец из Украины

Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье.

Об этом сообщает Starhit.

Александр Панайотов aif.ru

Песню, с которой артист выступит на музыкальном конкурсе, пока не представили. Однако известно, что выбрать композицию для Евровидения Панайотову помог его продюсер Григорий Лепс.

Александр Панайотов aif.ru

Как пишет издание, певец мечтал участвовать на Евровидении с 2005 года, а в 2008 году в национальном отборе он уступил первенство Диме Билану. Спустя несколько лет Панайотов снова пробовал свои сил, однако тогда на нацотборе выбрали Юлию Самойлову.

Александр Панайотов aif.ru

Отметим, что Александр Панайтов родился в Запорожье, а получил образование в Киеве. Популярность к артисту пришла в 2003 году после участие в российском шоу "Народный артист". С тех пор Панайотов неоднократно принимал участие в различных шоу в РФ.

Александр Панайотов hellomagazine.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля Украина выбрала представителя на Евровидение-2020. Им стал этно-коллектив Gо_A, который набрал максимальное количество баллов во время финала Национального отбора – 12.

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