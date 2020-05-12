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12 мая • обновлено в 12:34
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Евровидение 2020 пройдет онлайн: когда состоится и где смотреть

1.1т
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Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который отменили в этом году из-за пандемии коронавируса, пройдет онлайн.

Как сообщает пресс-служба конкурса, онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов – 12 и 14 мая, а 16 мая – в день финала – состоится специальный концерт.

Евровидение-2020 пройдет онлайн

Евровидение-2020 пройдет онлайн

24tv.ua

Так, известно, что 12 мая зрители увидят выступления стран-участниц в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену в Роттердаме.

Украинская группа Go-A, которая в этом году должна была представлять Украину на Евровидении, будет выступать в первом полуфинале. Поэтому видео коллектива будет показано сегодня, 12 мая.

Концерт начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно на официальном канале "Евровидения" на YouTube.

Go-A

Go-A

maximum.fm

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Go_A сделали заявление об отмене Евровидения-2020.

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персона
Go_A
Тег
Евровидение
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