Евровидение 2020 пройдет онлайн: когда состоится и где смотреть

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020, который отменили в этом году из-за пандемии коронавируса, пройдет онлайн.
Как сообщает пресс-служба конкурса, онлайн-концерты будут показаны в дни полуфиналов – 12 и 14 мая, а 16 мая – в день финала – состоится специальный концерт.
Евровидение-2020 пройдет онлайн
24tv.ua
Так, известно, что 12 мая зрители увидят выступления стран-участниц в том порядке, в котором они должны были выйти на сцену в Роттердаме.
Украинская группа Go-A, которая в этом году должна была представлять Украину на Евровидении, будет выступать в первом полуфинале. Поэтому видео коллектива будет показано сегодня, 12 мая.
Концерт начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно на официальном канале "Евровидения" на YouTube.
Go-A
maximum.fm
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Go_A сделали заявление об отмене Евровидения-2020.
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