Из-за России? Обнародован неутешительный прогноз для Украины на Евровидении

Украина неожиданно ухудшила свои шансы на победу в Евровидении-2020, согласно новому прогнозу букмекеров.
Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте музыкального конкурса.
Go_A
fakty.ua
Так, согласно прогнозу букмекеров, Украина опустилась с 18 места на 23. А коэффициент выигрыша для Go_A составил 1%.
Кроме того, если ранее пророчили победу Литве, то теперь на первом месте оказалась Исландия. На четвертом месте находится Румыния, на пятом – Италия.
eurovisionworld.com
Примечательно, что на третьем месте оказалась Россия, которая 2 марта объявила своего представителя – группу Littlе Big.
Littlе Big
medialeaks.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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