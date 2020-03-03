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3 марта • обновлено в 16:19
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Евровидение 2020: позиции Украины резко обвалились после объявления представителя РФ

4.9т
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Украина неожиданно ухудшила свои шансы на победу в Евровидении-2020, согласно новому прогнозу букмекеров.

Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте музыкального конкурса.

Go_A

Go_A

fakty.ua

Так, согласно прогнозу букмекеров, Украина опустилась с 18 места на 23. А коэффициент выигрыша для Go_A составил 1%.

Кроме того, если ранее пророчили победу Литве, то теперь на первом месте оказалась Исландия. На четвертом месте находится Румыния, на пятом – Италия.

Из-за России? Обнародован неутешительный прогноз для Украины на Евровидении

eurovisionworld.com

Примечательно, что на третьем месте оказалась Россия, которая 2 марта объявила своего представителя – группу Littlе Big.

Littlе Big

Littlе Big

medialeaks.ru

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персона
Go_A
Место
Украина
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Комментарии
8
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Вообще-то судя по таблице не на 23, а на 24 (хоть немного, но спиз...ли).
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2
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-представитель от украины
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2
1
Юг Руси
Юг Руси
Oleg Oleg, а их дублёры https://youtu.be/cplzFBsmpRY
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0
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