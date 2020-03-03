Из-за России? Обнародован неутешительный прогноз для Украины на Евровидении

Украина неожиданно ухудшила свои шансы на победу в Евровидении-2020, согласно новому прогнозу букмекеров.

Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте музыкального конкурса.

Go_A fakty.ua

Так, согласно прогнозу букмекеров, Украина опустилась с 18 места на 23. А коэффициент выигрыша для Go_A составил 1%.

Кроме того, если ранее пророчили победу Литве, то теперь на первом месте оказалась Исландия. На четвертом месте находится Румыния, на пятом – Италия.

eurovisionworld.com

Примечательно, что на третьем месте оказалась Россия, которая 2 марта объявила своего представителя – группу Littlе Big.

Littlе Big medialeaks.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

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