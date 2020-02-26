Евровидение-2020 под угрозой срыва: в чем причина

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 могут перенести из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает нидерландский вирусолог Аб Остерхау, написали на странице "Евровидение Украина" в Instagram.

Фото: eurovision.com

"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", – процитировали в соцсети нидерландского вирусолога.

Также отмечается, что Eвропейский вещательный союз имеет опыт планирования кризисных ситуаций. У него всегда есть резервный план на случай, если принимающий город подвергнется непредвиденным обстоятельствам. Проведение конкурса могут перенести или ограничить количество зрителей в зале.

"Возможно, будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене или в отдельной телевизионной студии. Как бы то ни было, не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением Евровидения-2020. Организаторы и представители EBU тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса", – говорится в сообщении.

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