Евровидение-2020: организаторы обнародовали детали грандиозного шоу

Организаторы Евровидения-2020 раскрыли первые детали грандиозного шоу, а также назвали имена приглашенных звезд, которые выступят в гранд-финале.

Подробности были опубликованы на официальном сайте музыкального конкурса.

Instagram @eurovision

Так, как сообщают организаторы, во время гранд-финала 16 мая на сцене "Евровидения" в Роттердаме выступят семь артистов, которые в свое время стали победителями конкурса:

"Джильола Чинкветти (Италия, 1964) споет Non ho l'età, Ленни Кур (Нидерланды, 1969) исполнит De Troubadour, а Гетти Касперс из Teach-In (Нидерланды, 1975) споет Ding-A-Dong. Сандра Ким (Бельгия, 1986) споет J'aime La Vie, Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган снова исполнят Rock‘ n’ Roll Kids (Ирландия, 1994), а Александр Рыбак возьмет свою скрипку для исполнения Fairytale (Норвегия, 2009). И, конечно же, за несколько секунд до передачи трофея следующему победителю конкурса "Евровидение-2020" Дункан Лоуренс снова споет свою Arcade", – говорится в сообщении.

Дункан Лоуренс newsone.ua

Также известно, что ведущая Эдсилия Ромбли после каждых трех живых выступлений в роли "таксиста" будет ездить по улицам города вместе с четверкой победителей конкурса – Русланой, Анн-Мари Давид , Ижаром Коэном и Ниам Каваной. С ними ведущая будет говорить о победе на "Евровидении".

Эдсилия Ромбли eurovision.tv

Кроме того, второй полуфинал откроет своим выступлением известный брейкдансер Redo. Артист родился с физическими особенностями: у него более короткая правая рука, в которой отсутствует локтевой сустав, и всего пять пальцев – два на правой руке и три на левой. Также у него отсутствует правое бедро, более короткая правая нога и он ходит с помощью протеза.

"Мы хотели бы показать голландский талант во всех его аспектах. Огромный талант и история Redo идеально раскрывают тему инклюзивности и главный слоган этого года – Open Up!", – говорит руководитель "Евровидения-2020" Гербен Баккер.

Redo eurovision.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одной из ведущих конкурса Евровидение-2020 станет известная голландская бьюти-блогерша Никки де Ягер, которая недавно призналась, что родилась парнем.

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