Евровидение-2020 онлайн: где и когда смотреть финал конкурса

Финал песенного шоу Евровидение-2020 "Eurovision: Europe Shine A Light" состоится в субботу, 16 мая, в 22:00. В Украине его будет транслировать телеканал UA: Перший.

Шоу в прямом эфире покажут 46 стран. OBOZREVATEL проследит за трансляцией и расскажет все подробности.

Во время трансляции покажут музыкантов, которые должны были отправиться в Роттердам, а также участников прошлых лет. Также зрители смогут увидеть онлайн-интервью с конкурсантами и домашние концерты.

Ведущими шоу будут певица Эдсилия Ромбли, участвовавшая в Евровидении в 1998 и 2007 годах, актриса Шанталь Янзен и певец, актер и шоумен Ян Смит.

Представитель Украины - группа Go_A исполнит конкурсную песню Соловей, а также представит хит Love Shine а Light рок-группы Katrina and the Waves с Евровидения-1997.

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