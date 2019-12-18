"Евровидение-2020": названы первые участники конкурса

Международный конкурс "Евровидение 2020" будет проходить в Роттердаме, Нидераланды. 12 мая состоится первый полуфинал, 14 мая – второй полуфинал, 16 мая – гранд-финал.
Имена всех участников пока неизвестны, но некоторые страны уже определились с представителями.
liga.net
Испания, Блас Канто
27-летний Блас Канто – популярный испанский исполнитель, который уже участвовал в Нацотборе на "Евровидение-2011" с группой Auryn. Тогда артисты заняли второе место.
Бельгия, Hooverphonic
Группа Hooverphonic в настоящее время работает над записью трека. Англоязычная песня будет представлена в начале 2020 года.
Болгария, VICTORIA
Отличительный голос и стиль VICTORIA позиционируют ее как одного из самых перспективных новых музыкантов из Болгарии.
VICTORIA стала популярной после участия в 4-м сезоне X Factor Bulgaria. Ее последний сингл "I Wanna Know" за лето получил сотни тысяч просмотров на YouTube и Spotify.
Кипр, Sandro
С какой песней Sandro представит Кипр на Евровидении 2020 – пока не сообщается, как и другая информация об артисте.
Sandro
Австрия, Винсент Буэно
34-летний Винсент из Вены исполнит песню "Alive". Австрия представит свою конкурсную песню в марте 2020 года.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Официальную причину отказа в Венгрии не назвали. Однако, по мнению инсайдера, это связано с "чрезмерной гомосексуальностью" на Евровидении.
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