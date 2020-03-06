Евровидение 2020 могут перенести: что произошло

Международный песенный конкурс Евровидение могут отменить из-за коронавируса. Организаторы "рассматривают различные сценарии" проведения мероприятия.
Конкурс должен состоятся в Роттердаме в мае 2020 года. Об этом сообщает издание Metro.
Корреспондент
"Европейский вещательный союз конечно, внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры предосторожности для охраны здоровья и безопасности, как это требует сейчас ВОЗ и представители власти", – заявил представитель ЕВС.
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"Мы будем продолжать следить за событиями в Европе и рассматриваем различные возможные сценарии вместе с национальными вещателями – Eurovision Song Contest 2020 NPO и AVROTROS", - добавили в Европейском вещательном союзе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
В 2020 году Украину будет представлять группа Gо_A с песней "Соловей".
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