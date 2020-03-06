Главная Новости
6 марта • обновлено в 17:52
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Евровидение 2020 могут перенести: что произошло

1.2т
Читать материал на украинском

Международный песенный конкурс Евровидение могут отменить из-за коронавируса. Организаторы "рассматривают различные сценарии" проведения мероприятия.

Конкурс должен состоятся в Роттердаме в мае 2020 года. Об этом сообщает издание Metro.

Евровидение 2020 могут перенести: что произошло

Корреспондент

"Европейский вещательный союз конечно, внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры предосторожности для охраны здоровья и безопасности, как это требует сейчас ВОЗ и представители власти", – заявил представитель ЕВС.
Евровидение 2020 могут перенести: что произошло

День

"Мы будем продолжать следить за событиями в Европе и рассматриваем различные возможные сценарии вместе с национальными вещателями – Eurovision Song Contest 2020 NPO и AVROTROS", - добавили в Европейском вещательном союзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги