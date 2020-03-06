Евровидение 2020 могут перенести: что произошло

Международный песенный конкурс Евровидение могут отменить из-за коронавируса. Организаторы "рассматривают различные сценарии" проведения мероприятия.

Конкурс должен состоятся в Роттердаме в мае 2020 года. Об этом сообщает издание Metro.

Корреспондент

"Европейский вещательный союз конечно, внимательно следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и принимает все необходимые меры предосторожности для охраны здоровья и безопасности, как это требует сейчас ВОЗ и представители власти", – заявил представитель ЕВС.

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"Мы будем продолжать следить за событиями в Европе и рассматриваем различные возможные сценарии вместе с национальными вещателями – Eurovision Song Contest 2020 NPO и AVROTROS", - добавили в Европейском вещательном союзе.

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