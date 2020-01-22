Евровидение-2020: известны результаты жеребьевки Нацотбора в Украине

В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников на Национальном отборе на "Евровидение-2020".
Результаты жеребьевки были опубликованы на официальном сайте канала СТБ.
Евровидение-2020
СТБ
Так, известно, что 16 участников представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля) по восемь исполнителей в каждом. Свои конкурсные песни они представят в следующем порядке:
Первый полуфинал 8 февраля:
[О]
Jerry Heil
Katya Chilly
KRUTЬ
Go-A
CLOUDLESS
GIO
Assol
Нацотбор на Евровидение-2020
СТБ
Второй полуфинал 15 февраля:
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
FO SHO
Элина Иващенко
Александр Порядинский
GARNA
KHAYAT
David Axelrod
TVORCHI
Нацотбор на Евровидение-2020
СТБ
Финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в ходе которого определится победитель, состоится 22 февраля.
Ведущим прямых эфиром стал Сергей Притула. А оценивать выступления участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Право на проведение конкурса Израиль получил после победы певицы Нетты Барзилай на "Евровидении-2018" в Португалии.
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс получил уверенную победу, набрав 492 балла.
Следовательно, "Евровидение-2020" состоится в Нидерландах.
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