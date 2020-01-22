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22 января • обновлено в 15:00
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Евровидение-2020: известны результаты жеребьевки Нацотбора в Украине

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В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников на Национальном отборе на "Евровидение-2020".

Результаты жеребьевки были опубликованы на официальном сайте канала СТБ.

Евровидение-2020

Евровидение-2020

СТБ

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Так, известно, что 16 участников представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля) по восемь исполнителей в каждом. Свои конкурсные песни они представят в следующем порядке:

Первый полуфинал 8 февраля:

  1. [О]

  2. Jerry Heil

  3. Katya Chilly

  4. KRUTЬ

  5. Go-A

  6. CLOUDLESS

  7. GIO

  8. Assol

Нацотбор на Евровидение-2020

Нацотбор на Евровидение-2020

СТБ

Второй полуфинал 15 февраля:

  1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

  2. FO SHO

  3. Элина Иващенко

  4. Александр Порядинский

  5. GARNA

  6. KHAYAT

  7. David Axelrod

  8. TVORCHI

Нацотбор на Евровидение-2020

Нацотбор на Евровидение-2020

СТБ

Финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в ходе которого определится победитель, состоится 22 февраля.

Ведущим прямых эфиром стал Сергей Притула. А оценивать выступления участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А они все знают правильный ответ на вопрос "чей Крым"?
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