Евровидение-2020: известны результаты жеребьевки Нацотбора в Украине

В среду, 22 января, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений участников на Национальном отборе на "Евровидение-2020".

Результаты жеребьевки были опубликованы на официальном сайте канала СТБ.

Евровидение-2020 СТБ

Так, известно, что 16 участников представят свои песни в двух полуфиналах (8 и 15 февраля) по восемь исполнителей в каждом. Свои конкурсные песни они представят в следующем порядке:

Первый полуфинал 8 февраля:

[О] Jerry Heil Katya Chilly KRUTЬ Go-A CLOUDLESS GIO Assol

Нацотбор на Евровидение-2020 СТБ

Второй полуфинал 15 февраля:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина Иващенко Александр Порядинский GARNA KHAYAT David Axelrod TVORCHI

Нацотбор на Евровидение-2020 СТБ

Финал Национального отбора на "Евровидение-2020", в ходе которого определится победитель, состоится 22 февраля.

Ведущим прямых эфиром стал Сергей Притула. А оценивать выступления участников будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

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