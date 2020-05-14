Евровидение-2020: как прошел второй полуфинал онлайн
В четверг, 14 мая, в состоялась онлайн-версия второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2020, который в этом году отменили из-за пандемии коронавируса.
Выступления участников транслировались на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube (чтобы смотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Так, во втором полуфинале зрители увели выступления 18 стран-участниц: Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания. Видео выступлений были показаны в том порядке, в котором участники должны были выходить на сцену в Роттердаме.
Отметим, что во время онлайн-трансляции традиционного голосование за участников не проводилось.
Следующий онлайн-концерт состоится 16 мая –в день финала Евровидения-2020. Организаторы обещают зрителям специальное шоу.
А накануне большого шоу, 15 мая, в 21:45 на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ покажут музыкально-развлекательное шоу "Наши на Евровидении". Лента расскажет о пути Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020 12 мая, в котором выступила Украина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
Евровидение-2021 пройдет на той же локации, как было запланировано в 2020 году. По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования тех же участников, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.