Евровидение-2020: Джамала впечатлила исполнением песни онлайн

Украинская певица Джамала, которая победила на Евровидении в 2016 году, исполнила фрагмент песни во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020 14 мая.

Так, ролик был опубликован на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube (чтобы смотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джамала Instagram @jamalajaaa

В частности, во время второго полуфинала организаторы показывали по пять видео с выступлениями участников, которые разбивали домашними роликами с поклонниками Евровидения или самими конкурсантами.

Таким образом, после второй пятерки участников представители стран в разные года исполняли фрагменты известных песен. Видео с Джамалой также было показано во время онлайн-концерта. Певица, находясь у себя дома, исполнила песню "Arcade" победителя Евровидение-2019 Дункана Лоуренса.

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020 кадр из видео

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020 кадр из видео

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020 кадр из видео

Так, видео с Джамалой можно посмотреть с 38:10 минуты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел второй полуфинал онлайн-концерта Евровидение-2020.

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