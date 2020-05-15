Главная Новости
15 мая • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Евровидение-2020: Джамала впечатлила исполнением песни онлайн

9.1т
Читать материал на украинском

Украинская певица Джамала, которая победила на Евровидении в 2016 году, исполнила фрагмент песни во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020 14 мая.

Так, ролик был опубликован на официальном канале конкурса Eurovision Song Contest на YouTube (чтобы смотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Джамала

Джамала

Instagram @jamalajaaa

В частности, во время второго полуфинала организаторы показывали по пять видео с выступлениями участников, которые разбивали домашними роликами с поклонниками Евровидения или самими конкурсантами.

Таким образом, после второй пятерки участников представители стран в разные года исполняли фрагменты известных песен. Видео с Джамалой также было показано во время онлайн-концерта. Певица, находясь у себя дома, исполнила песню "Arcade" победителя Евровидение-2019 Дункана Лоуренса.

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020

кадр из видео

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020

кадр из видео

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020

Джамала во время второго полуфинала Евровидения-2020

кадр из видео

Так, видео с Джамалой можно посмотреть с 38:10 минуты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как прошел второй полуфинал онлайн-концерта Евровидение-2020.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персона
Джамала
Место
Украина
Тег
Евровидение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги