Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины

После победы в Нацотборе на Евровидение-2020 группы Go-A Украина, которой пророчили 22 место, резко поднялась на 18-е в рейтинге букмекеров.
Первые позиции в рейтинге занимают Литва, Италия и Румыния, а также Швеция и Россия. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.
Фото: УНИАН
Фото: eurovisionworld.com
Фото: eurovisionworld.com
Напомним, что Go_A – украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв. Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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