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24 февраля • обновлено в 11:29
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Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины после победы Go_A

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После победы в Нацотборе на Евровидение-2020 группы Go-A Украина, которой пророчили 22 место, резко поднялась на 18-е в рейтинге букмекеров.

Первые позиции в рейтинге занимают Литва, Италия и Румыния, а также Швеция и Россия. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины

Фото: УНИАН

Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины

Фото: eurovisionworld.com

Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины

Фото: eurovisionworld.com

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Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины

Напомним, что Go_A – украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв. Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Евровидение-2020
Персона
Go_A
Место
Украина
Теги
букмекеры Евровидение
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Комментарии на сайте не модерированы
филя филя
филя филя
упоротый патриотизм надоел европейцам)
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Виня Ксения
Виня Ксения
филя филя, твой идиотизм надоел всему миру. Потеряйся.
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