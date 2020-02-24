Евровидение-2020: букмекеры пересмотрели шансы Украины

После победы в Нацотборе на Евровидение-2020 группы Go-A Украина, которой пророчили 22 место, резко поднялась на 18-е в рейтинге букмекеров.

Первые позиции в рейтинге занимают Литва, Италия и Румыния, а также Швеция и Россия. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Фото: УНИАН

Фото: eurovisionworld.com

Фото: eurovisionworld.com

Напомним, что Go_A – украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв. Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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