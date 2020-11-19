Новый образ Юлии Тимошенко: как менялись прически политика в разные годы

Юлия Тимошенко в канун своего юбилея, который состоится 27 ноября, удивила всех очередной сменой имиджа. На смену косе давно уже пришли прямые волосы, пучки и завивка, но теперь политик избавилась от привычного всем образа блондинки.

Жгучая брюнетка, каре и знаменитая коса – как менялся имидж Тимошенко, читайте в материале OBOZREVATEL.

1970-77

Юлия Тимошенко родилась в Днепропетровске, в 1960 году. В школьные годы девочка по имени Юлия Григян (именно такую фамилию по отцу носила будущий политик) отличалась способностями к математике, поэтому к окончанию учебы было понятно, какой путь она выберет. В советские годы все дети носили одинаковую школьную форму, а поэтому Юлию Владимировну трудно узнать среди ее одноклассников.

Юлия Григян в школе optolov.ru

1978 год

Перед окончанием школы Юлия Григян взяла фамилию матери – Телегина, а также отказалась от бантиков и хвостиков, примерив лаконичное карt до середины шеи. С такой прической и под фамилией матери будущая премьер-министр поступила в Днепропетровский горный институт.

Юлия Телегина (Тимошенко), 1977 год volyn.tabloyid.com

1980 год

В планы Юлии Телегиной вмешалась любовь – в 1979 году она выходит замуж за Александра Тимошенко, что, наверное, и стало началом перемен. Прежде всего, ушла в прошлое Юлия Телегина – отныне она носит фамилию мужа Тимошенко. В феврале 1980 года, Юлия Тимошенко, которой не так давно исполнилось 19, становится мамой – в семье рождается дочь Евгения. Свадебные фото хорошо отражают моду того времени.

Свадьба Юлии Телегиной и Александра Тимошенко all-for-woman.com

1988-1995 года

В 1981 году Юлия Тимошенко переводится в Днепропетровский государственный университет на факультет экономики, который заканчивает в 1984 году и получает диплом инженера-экономиста с отличием. До 1988 года Тимошенко работает на Днепровском машиностроительном заводе, а в разгар Перестройки вместе с мужем решает заняться бизнесом. Взяв в долг пять тысяч рублей, супруги открывают пункт видеопроката, а в 1989 году молодежный центр "Терминал" под эгидой ВЛКСМ, где Тимошенко была коммерческим директором.

В 1991 году супруги открывают корпорацию "Украинский Бензин", а в 1995 – созданную на базе КУБ корпорацию "Единые энергетические системы Украины". В то время бизнесвумен из Днепропетровска одевалась по последней моде 1990-х: обтягивающие юбки, объемные пиджаки и высокие прически.

Юлия Тимошенко в начале 1990-х годов theworldnews.net

1995 год

В 1996 году, в период расцвета ЕЭСУ, Юлия Тимошенко вновь сменила имидж, предпочтя лаконичную стрижку до середины плеча с прямым пробором и всегда строгую укладку. Такой образ Тимошенко начал попадать на телеэкраны страны, такой ее встретили и в политике.

Тимошенко в 1995 году kontrakty.ua

1997 год

16 января 1997 года Юлия Тимошенко впервые появляется в политике, становясь депутатом по Бобринецкому избирательному округу №229 Кировоградской области. В первый период у власти Юлия Тимошенко оставалась верна своему имиджу и носила лаконичную и строгую укладку до середины плеча, но добавилась челка и боковой пробор.

Тимошенко в 1997 году www.fakt.pl

1999 год

12 мая 1998 Юлия Тимошенко становится народным депутатом Украины по округу №99 Кировоградской области. В марте 1999 года появляется депутатская фракция "Батьківщина".

В этот период Юлия Тимошенко все еще остается верна своему имиджу брюнетки, но в гардеробе появляются строгие костюмы и платья. Однако, в 1999 году Тимошенко решается на изменение во внешности и коротко стрижется. Этот опыт она, как и имиджмейкеры, сочли не совсем удачным экспериментом.

Юлия Тимошенко с короткой стрижкой kontrakty.ua

Юлия Тимошенко с короткой стрижкой antonshagin.ru

2000 год

30 декабря 1999 года Юлию Тимошенко назначают вице-премьер-министром по топливно-энергетическому комплексу в правительстве Виктора Ющенко. В год своего "премьерства" Тимошенко окончательно перешла на официально-деловой стиль, а также примерила новую стрижку и вернула яркий черный оттенок волосам.

Юлия Тимошенко на должности вице-премьер-министра mount-blade.ru

2001 год

9 февраля 2001 года Тимошенко создала Форум национального спасения и попала в опалу. 19 января ее освободили с должности вице-премьера, а 13 февраля арестовали за "контрабанду российского газа" и неуплату налогов.

Освободили Тимошенко 27 марта 2001 года. Политик провела в СИЗО 42 дня и на выходе ее встречал соратник Александр Турчинов. Фото, сделанное в день освобождения, запечатлело уставшую Тимошенко, но тем не менее – с идеальной укладкой, к которой она вернулась после короткой стрижки.

Юлия Тимошенко и Александр Турчинов на выходе из СИЗО www.crimea.kp.ru

2002 год – Женщина с косой

В сентябре 2001 года Юлия Тимошенко отправляется на Экономический форум в Кринице (Польша), где представляет Украину в списке претендентов на звание "Человек года Центрально-Восточной Европы), будучи единственной женщиной-участницей. Тогда Тимошенко впервые примерила высокий и тугой пучок, сменив привычную для всех прическу.

Высокая прическа, которую раскритиковали в прессе www.gazeta.ru

В ноябре 2001 из партии "Батьківщина" создается "Блок Юлии Тимошенко" и происходит исторический момент. Впервые на публике политик появляется со своей знаменитой прической-косой, ставшей ее отличительным признаком и неразлучным спутником на долгие годы.

Первая коса Юлии Тимошенко www.crimea.kp.ru

2002 год

Юлия Тимошенко становится народным депутатом Верховной Рады и продолжает эксперименты с прической, но главный атрибут – коса, остается на месте. В то время политик меняла оттенки волос, все еще носила челку.

Юлия Тимошенко с косой mount-blade.ru

Ноябрь 2004 года

Окончательный имидж Тимошенко сложился в разгар Оранжевой Революции. В жизни не любившая этот цвет, Юлия Владимировна соглашается надеть несколько вещей апельсинового оттенка. "Под него" парикмахеры и создают подходящий образ, делая из Тимошенко блондинку, а вместо свободной косы – туго заплетенную, без единого выпавшего локона, прическу.

Юлия Тимошенко в Оранжевую Революцию Фото: EAST NEWS

Декабрь 2004 года

С появлением косы, появилась и еще одна примета: если Тимошенко расплела косу – значит, впереди перемены. 8 декабря 2004 года депутат появилась на заседании Верховной Рады с распущенными волосами. В тот же день был назначен третий тур президентских выборов.

Интервью Юлии Тимошенко на радио ФОТО: ТАСС

Февраль – октябрь 2005 года

Это время – расцвет деятельности Юлии Тимошенко на посту премьер-министра Украины, но также и смена имиджа. На фотографиях февраля 2005 года видно, простой хвост и удобные джинсы пришли на смену официальным костюмам и косе.

Юлия Тимошенко на посту премьер-министра EAST NEWS

Правда, коса возвращается уже в мае 2005 года, в то же время выходит эксклюзивное интервью Тимошенко для ELLE, где она запечатлена со своей знаменитой косой. После этого "выхода к прессе" Юлия Владимировна становится, можно сказать, иконой стиля.

Юлия Тимошенко на обложке ELLE Ukraine Фото: ELLE Ukraine

Октябрь 2005 года

За год "славы" Тимошенко злые языки начали говорить о том, что коса у премьер-министра накладная. В октябре 2005 года, на первой свадьбе своей дочери Евгении, Юлия Тимошенко появилась в декольтированном платье и с распущенными волосами, что сразу отмело все подозрения. Легкий образ политика стал откровением для ее поклонников.

Юлия Тимошенко на свадьбе дочери Фото: EAST NEWS

Январь 2007 года

После перерыва в работе, Юлия Тимошенко возвращается в Верховную Раду Украины и ее появление 11 января 2007 года вызывает ажиотаж. Дело не только в триумфальном возвращении, но и в распущенных кудрях. При этом, вновь сработала примета: вслед за роспуском косы, распустилась и Верховная Рада.

Юлия Тимошенко с распущенными волосами в Раде Фото: Игорь Кругленко/ТАСС

2007 – 2010 год

В последующие три года своего премьерства, Юлия Тимошенко практически не изменяла фирменной прическе. Правда, иногда она все же появлялась на публике с низким хвостом или пучком, но это случалось крайне редко. Кроме того, премьер полюбила белые пальто от Шанель и Ив Сен Лорана.

Юлия Тимошенко в пальто от Ив Сен Лоран wiadomosci.wp.pl

Узница: 2011 – 2014 год

После того, как президентом Украины стал Виктор Янукович, Юлия Тимошенко оказалась в эпицентре скандала – против нее усиленно выдвигали обвинения сразу по нескольким статьям ("злоупотребление властью", "хищение") и другие. В декабре 2011 года экс-премьер-министра привезли в СИЗО и выпустили уже только спустя три года – зимой 2014 года. В заключении Тимошенко отказалась от фирменной прически, оставив лишь небрежную косу.

Юлия Тимошенко в тюрьме inforesist.org

После освобождения: 2014 – 2019

Из СИЗО в дни Революции Достоинства Юлию Тимошенко доставили прямо на Майдан. Политик прибыла в инвалидной коляске, но с традиционной косой. Правда, цвет косы отличался от давно непрокрашенных корней волос.

Юлия Тимошенко на Майдане, зима 2014-го Фото: Олег Терещенко

В последующий год Тимошенко не так уж часто появлялась на публике, отправившись на реабилитацию, а после 2015 года из ее публичных выходов стало понятно: с косой покончено! Правда, как отдельная прическа в арсенале экс-премьера она осталась.

Юлия Тимошенко в Раде с новой прической Фото: Оскар Янсон

В 2014 Тимошенко появилась на публике с прической "хала" в стиле Одри Хепберн, которую раскритиковали в прессе. Затем она часто выходила к публике с различными низкими пучками, хвостами или даже просто – с распущенными волосами.

Юлия Тимошенко с прической в стиле "хала" Фото: Valentyn Ogirenko / REUTERS

Ноябрь 2019

В ноябре 2019 года Тимошенко, после стабильных распущенных волос, вновь обратилась к своей традиционной "косе" – в таком образе она выступила с речью о ситуации в Украине на Саммите Европейской народной партии в Хорватии.

Юлия Тимошенко вновь с косой ba.org.ua

2019-2020 года

Все годы после 2015 Тимошенко мелькала на публике с длинными волосами, временами – закрученными в локоны, временами распущенными, но в одном оттенке – платиновый блонд. В начале 2020 года Тимошенко оттонировала волосы в "золотистый русый", а затем и вовсе в русый, чтобы стать ближе к своему натуральному оттенку.

Юлия Тимошенко в платиновом блонде www.mk.ru

16 ноября 2020 года, в канун своего юбилея, Юлия Тимошенко появилась на публике после заметного обновления имиджа. Волосы политика стали еще темнее и вместо прямых появились мелкие локоны, которые "оживили" образ Тимошенко.