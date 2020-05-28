Актриса Евгения Лоза, родившаяся в Луганской области, сообщила о расставании с мужем - российским актером Антоном Батыревым.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Антон Батырев и Евгения Лоза

"Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать - у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаёмся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и ,надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться", - написала актриса.

Для Лозы этот брак был первым, для Антона Батырева — вторым. Роман актеров начался, когда оба снимались в сериале "На качелях судьбы". Пара долго скрывала свои отношения, так как Батырев был женат.

14 июня 2019 года артисты поженилась. Супруги публично признавались друг другу в любви и публиковали совместные свадебные фото, а также снимки из медового месяца на Мальдивах.

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