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28 мая • обновлено в 13:34
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Евгения Лоза разводится с мужем после года брака

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Актриса Евгения Лоза, родившаяся в Луганской области, сообщила о расставании с мужем - российским актером Антоном Батыревым.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Антон Батырев и Евгения Лоза

Антон Батырев и Евгения Лоза

"Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать - у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаёмся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и ,надеюсь, с уважением отнесетесь к нашему решению расстаться", - написала актриса.

Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своём браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать- у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаёмся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и ,надеюсь, с уважением отнесётесь к нашему решению расстаться.

Публикация от Евгения Лоза/Evgeniya Loza (@loza_jenya)

Для Лозы этот брак был первым, для Антона Батырева — вторым. Роман актеров начался, когда оба снимались в сериале "На качелях судьбы". Пара долго скрывала свои отношения, так как Батырев был женат.

Известная российская актриса разводится с мужем после года брака

14 июня 2019 года артисты поженилась. Супруги публично признавались друг другу в любви и публиковали совместные свадебные фото, а также снимки из медового месяца на Мальдивах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский ведущий Владимир Остапчук откровенно рассказал о жизни после развода с Еленой Войченко.

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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