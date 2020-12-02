Известный украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко заявил, что сейчас у него нет девушки. По словам знаменитости, это связано с теми, что у него нехватает времени на отношения.

Такими подробностями Клопотенко поделился в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL. Он также добавил, что, по его мнению, публичному человеку построить личную жизнь крайне сложно.

"Сейчас у меня нет спутницы, но связано это лишь с тем, что у меня нет времени на нее. Сейчас работа и реформы в Украине являются моим спутницами по жизни. Конечно, когда ты публичный человек, наладить личную жизнь крайне трудно. О тебе всегда можно все загуглить и узнать. Поэтому теряется момент, когда ты шаг за шагом узнаешь человека... Добавьте к этому активный график жизни, и вы меня поймете. Не каждая девушка выдержит дефицит внимания к ней. Однако, возможно, я еще не нашел ту самую", – заявил Клопотенко.

Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни Instagram Евгения Клопотенко

Евгений ответил на вопрос о том, возможно ли одновременно строить карьеру и личную жизнь. Он также добавил, что пока на первом плане у него работа.

"Конечно, это реально. Однако лучше сначала построить семью, а потом карьеру. Потому что можно столкнуться с тем, о чем я говорил ранее. Кстати, я видел такие примеры, и это очень круто. О приоритетах, пожалуй, на первом месте именно работа, хотя и о семье я иногда думаю", – подытожил он.

Евгений Клопотенко заявил, что сейчас у него нет девушки Instagram Евгения Клопотенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко рассказал о своем отношении к РФ и о том, почему не общается с россиянами.