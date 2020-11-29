Евгений Клопотенко развеял мифы об украинской кухне: региональных рецептов борща не существует. Интервью

Известный кулинарный эксперт, исследователь украинской кухни, соучредитель и бренд-шеф ресторана "100 лет тому вперед" Евгений Клопотенко за 5 лет после победы на шоу "МастерШеф" добился больших успехов.

За плечами звезды много работ, одна из самых масштабных – CultFood – проект по улучшению школьного питания.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL кулинар рассказал о том, что в скором времени поменяется в школьном питании, и поделился эмоциями после того, как борщ официально зарегистрировали в Украине национальным блюдом. Кроме того, он рассказал о своей личной жизни, а также о том, как повлияла на него пандемия коронавируса.

– Какой ваш девиз? Что вам помогло добиться таких результатов и стать известной личностью?

– Думаю, секрет в том, чтобы с легкостью делать сложные вещи и использовать те шансы, которые дает жизнь. Уверен, что каждому человеку жизнь постоянно предоставляет шансы, за которые нужно уметь цепляться и использовать. Наверное, я довольно неплохо умею делать это. Также важным навыком является терпение. Время от времени в жизни складываются такие ситуации, когда тебе трудно, но все, что ты можешь сделать – это терпеть и просто продолжать делать свое дело, несмотря на обстоятельства. Уже не раз я убеждался на собственном опыте, что это умение помогает делать по-настоящему большие вещи.

Также, я часто говорю слово "хорошо". Так гораздо проще жить. Когда у вас происходит что-то плохое, или возникают непреодолимые обстоятельства, просто скажите "хорошо", и продолжайте работать. У вас горит машина? Не надо падать на землю и рвать на себе волосы. Скажите себе "хорошо" и начинайте ее тушить. Потому что все, что вы сможете сделать при таких обстоятельствах, это потушить огонь и продолжить жить дальше. Ничего не произошло, вы живы и заработаете еще не на одну машину. Такой простой и одновременно сложный рецепт преодоления трудностей от меня.

Евгений Клопотенко готовит на кухне Пресс-служба Евгения Клопотенко

– Вы запустили проект по улучшению школьного питания. Как сейчас обстоят дела с ним? Планируете его дорабатывать, что-то менять?

– Наш проект CultFood, в рамках которого мы развиваем новое школьное питание, улучшается, несмотря на все внешние обстоятельства. Сейчас мы готовимся к тому, что с 1 января 2021 года в школах Украины заработают новые нормативы, в частности, будут запрещены сосиски и разрешены все виды специй.

В этом году уделили много внимания обновлению нормативной базы. Также я вместе с рабочей группой, которая была собрана по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, разрабатываем обновленное меню для школ и новый подход к приготовлению блюд. Одним словом, второй этап реформы идет полным ходом. Ну, а после него будет третий, финальный, этап внедрения нового школьного питания в школах. О нем я смогу рассказать позже.

– Как карантин повлиял на вас? Оказалось ли свободное время, появившееся во время карантина, для вас полезным? И с какими последствиями пандемии вы столкнулись?

– Если честно, сделал много открытий в этот период. Обычно я живу довольно активной жизнью. Постоянные съемки, работа над проектами, ресторан и еще миллион активностей. Однако перед пандемией мой график был просто бешеным. И именно благодаря локдауну у меня появилось время, чтобы задуматься над глобальными вещами и перестроить свою жизнь. Сейчас я четко понимаю, что если бы не карантин, у меня просто не было бы на это хоть какого-то времени. Я изменил свой график и перестроил жизнь таким образом, что она стала меня удовлетворять. Стал больше заниматься спортом и уделять внимания своим хобби. Даже после завершения карантинного периода мои новые привычки остались со мной. Также я смог немного перестроить бизнес, уменьшил свою вовлеченность в операционную деятельность. Всему этому очень рад, и смело могу сказать, что карантин подействовал на меня с положительной стороны.

Евгений Клопотенко готовит в ресторане Пресс-служба Евгения Клопотенко

– Что из еды всегда есть на кухне у Евгения Клопотенко?

– У меня всегда есть пармезан, сливочное масло, лимон и паприка. Без этих ингредиентов я просто не представляю жизни. Все они имеют важнейшее значение для домашнего приготовления, поэтому рекомендую иметь их дома абсолютно всем.

– Развейте главные мифы об украинской кухне.

– Первый миф, будто мы знаем, что такое украинская кухня. Например, холодец и котлета по-киевски абсолютно не имеют к ней отношения.

Второй миф, что у нас существуют региональные рецепты борща. На самом деле это не так, у нас существуют не региональные, а семейные рецепты борща.

Третий миф – украинская кухня жирная. Это не так. Более того, 200 лет назад украинская кухня была похожа на вегетарианскую, потому что в большинстве случаев готовили из того, что было на огороде. А мясо было крайне труднодоступным и есть его могли в основном небедные люди.

Также существует миф о том, что украинская кухня – домашняя и готовить ее нужно дома, а не в ресторанах. Это совершенно не так.

– Не так давно борщ зарегистрировали как украинское национальное блюдо. Какие у вас были ощущения? Что будете делать дальше?

– Ощущение победы после регистрации борща похоже на то, что я почувствовал после победы в кулинарном телешоу. Это был огромный успех. Ощущение, словно ты стоишь и говоришь на весь мир "Да! Неужели я это сделал? Неужели мне удалось?". Очень много усилий было потрачено, чтобы это произошло. И это случилось. Далее я буду делать все, чтобы информация об этом и в дальнейшем распространялась в СМИ, и все мы начали понимать и любить борщ гораздо больше, чем сейчас. Чтобы каждый раз, когда мы ели борщ, мы поняли, что едим не просто вкуснейшее блюдо, а пробуем национальную гордость.

Евгений Клопотенко с национальным украинским блюдом борщем Пресс-служба Евгения Клопотенко

– Какие еще блюда украинской кухни, кроме борща, можно выдвинуть в список всемирного наследия ЮНЕСКО?

– У нас еще есть такие блюда, как, например, гуслянка (очень похожа на йогурт), качана каша (пшено, закачаное в муку с яйцами), гамула (выпечка из запеченных яблок и мака), калатуша (суп из сочетания грибов и рыбы) и свекольный квас. Все они являются украинскими, самобытными и достойными мирового признания.

– Жизнь публичной личности достаточно сложная, учитывая график работы. Это как-то повлияло на вашу личную жизнь? И есть ли у вас спутница?

– Сейчас у меня нет спутницы, но связано это лишь с тем, что у меня нет времени на нее. Сейчас работа и реформы в Украине являются моим спутницами по жизни. Конечно, когда ты публичный человек, наладить личную жизнь крайне трудно. О тебе всегда можно все загуглить и узнать. Поэтому теряется момент, когда ты шаг за шагом узнаешь человека. Обычно люди, которые общаются со мной, уже все обо мне знают и заранее формируют свое мнение. В некоторых моментах это хорошо, а вот что касается личной жизни, к сожалению, нет. Потому что обо мне уже все знают, а я не знаю абсолютно ничего о человеке. Добавьте к этому активный график жизни, и вы меня поймете. Не каждая девушка выдержит дефицит внимания к ней. Однако, возможно, я еще не нашел ту самую.

– Как вы думаете, одновременно строить карьеру и личную жизнь реально? И что для вас сейчас в приоритете: работа или семья?

– Конечно, это реально. Однако лучше сначала построить семью, а потом карьеру. Потому что можно столкнуться с тем, о чем я говорил ранее. Кстати, я видел такие примеры, и это очень круто. О приоритетах, пожалуй, на первом месте именно работа, хотя и о семье я иногда думаю.

Евгений Клопотенко дома на кухне Пресс-служба Евгения Клопотенко

– Расскажите, как обычно проходит ваш день? Какой у вас график? Успеваете находить время для простых личных радостей?

– В свободное от работы время я играю в шахматы и преферанс, хожу на гольф, футбол, бокс и боулинг. Вот такие у меня хобби. Ну и, конечно, люблю встречаться с друзьями.

Что касается моего дня, обычно он проходит довольно просто. Каждая минута моего графику расписана в календаре. Просыпаясь, я смотрю на график и действую по нем. Часто утром я иду на съемки, потом в ресторан, потом проходят либо интервью, фотосессии, доработки новых рецептов. В общем, у меня много дел, которые я делаю почти каждый день. Главное правило звучит так: "Делай, делай, делай". Недавно я начал планировать график на несколько месяцев вперед, заранее бронируя даты для важных событий. Это хорошо помогает ориентироваться во времени и находить свободное место для себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко рассказал о своем отношении к РФ и о том, почему не общается с россиянами.