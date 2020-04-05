Эвелине Бледанс – 51: откровенные фото запрещенной в Украине звезды "Маски шоу"

Российская актриса, звезда "Маски шоу" Эвелина Бледанс 5 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 51 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото звезды.

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс родилась 5 апреля 1969 года в Ялте, Крым, но большую часть жизни она прожила в Одессе.

Популярной она стала после выхода многосерийного одесского короткометражного сериала "Маски-шоу" в начале 90-х.

Эвелина Бледанс стала популярной благодаря сериалу "Маски-шоу" Starface

Также она снялась во многих фильмах и сериалах, таких как "Проклятый рай", "Гитлер капут!", "Золотые", "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!" и многих других.

Последние 15 лет живет в Москве.

В 2017 году Эвелина Бледанс призналась, что сделала пластику груди. Также актриса регулярно использует инъекции филлеров и косметологический массаж. Бледанс выглядит молодо и привлекательно, при росте 174 см ее вес не более 62 кг.

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Эвелина Бледанс theplace.ru

Как известно, в 2015 году Эвелина Бледанс попала в "черный список" Министерства культуры Украины из-за того, что однажды сказала, что "Крым никогда не был украинским".

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