Еве Польной – 45: как сейчас выглядит звезда "Гости из будущего"

19 мая 45 лет исполняется Еве Польной – популярной российской певице, экс-солистке поп-группы "Гости из будущего", пик популярности которой пришелся на конец 90-х годов.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как артистка выглядит сейчас и узнать самые яркие факты из ее биографии.

Ева Леонидовна Польна родилась 19 мая 1975 года. Впервые девушка появилась на сцене вместе с популярной питерской рэп-группой "А-2". Она выступала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки.

В 1996 году она познакомилась с Юрием Усачевым, который как раз искал вокалистку в свой музыкальный проект. В проекте под названием "Гости из будущего" Ева была не только солисткой, но и автором песен, создательницей сценических костюмов группы и постановщицей шоу.

В начале 2009-го группа объявила о прекращении своего существования.

Многие поклонники группы, думали что между Польной и Усачевым был роман, однако их связывали только дружеские отношения. В 2005-м певица родила дочь Эвелин, но имени ее отца не назвала. Спустя два года на свет появилась вторая дочь артистки Амалия. Ее отцом является бизнесмен Сергей Пильгун.

Сейчас Польна продолжает сольную карьеру.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 мая 74 года исполняется главному герою культового итальянского сериала "Спрут" Микеле Плачидо. Он родился в 1946 году и прославился благодаря роли комиссара Катани.