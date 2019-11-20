"Это же молекула, белок!" Собчак поссорилась с известным режиссером из-за абортов

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак поссорилась с известным режиссером Валерией Гай Германикой из-за абортов.

Спор известных женщин произошел прямо во время съемок шоу для YouTube "Осторожно, Собчак!"

Ксения Собчак и Валерия Гай Германика кадр из видео

Так, в ходе разговора Собчак решила затронуть темы раннего секса, суррогатного материнства. Однако жаркий спор вызвал разговор об абортах. В частности, телеведущая заявила, что каждая женщина сама вправе решать, что делать со своим телом.

"Но нельзя же давать молекуле прав больше, чем женщине, которая не хочет его рожать. Может ее изнасиловали, или она не хочет рожать, или тупо нет денег содержать этого ребенка. Зачем плодить нищету? Это же молекула, белок! А аборты у нас в стране разрешены только до 12 недель, когда его размер со спичечный коробок, когда там еще ничего нет. Мое тело — мое дело, я имею право делать аборт. И заниматься сексом ради секса", - говорит Собчак.

Ксения Собчак и Валерия Гай Германика кадр из видео

На что режиссер поспешила возразить:

"Там такой же человек! У него уже есть голова, сердце бьется, в нем все заложено… Это не инфузория-туфелька, как ты сказала. Сравнила эмбрион чистейший, божественный дар! А баба, которая ни за что не отвечает, занимается сексом и делает аборт - "утилизирует плод" — она не инфузория-туфелька? Это не рамки, о которых так много говорят либералы? Это гниющие, мерзкие когти апокалипсиса! Это чудовищный животный образ жизни, ты в рамках свиньи живешь, если ты после секса пошел и сделал аборт".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальная российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, которые недавно поженились, на самом деле не живут вместе.

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