''Это заводит'': звезда Голливуда поразила сеть обнаженным снимком

Американская актриса Линдси Лохан удивила поклонников откровенным снимком.
Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в пикантной позе абсолютно голой.
Линдси Лохан
Фото: spletnik.ru
Линдси Лохан
Фото: скриншот
Поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они отметили, что Линдси выглядит очень красиво и сексуально.
"Слишком сексуально", "Ты выглядишь красиво", "Очень плохая девочка Линдси", "Совершенно потрясающая", "Это заводит", — прокомментировали пользователи сети.
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Линдси Лохан
Фото: dailygossip
Линдси Лохан
Фото: wordpress.com
Линдси Лохан
Фото: pinterest.com
Линдси Лохан
Фото: apelzin.ru
Линдси Лохан
Фото: 4words.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, американскую актрису Линдси Лохан в Москве ударили по лицу, когда она снимала на видео семью сирийцев с двумя детьми. Голливудская звезда обвинила их в том, что они незаконно перевозят своих детей.