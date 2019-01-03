''Это заводит'': звезда Голливуда поразила сеть обнаженным снимком

Американская актриса Линдси Лохан удивила поклонников откровенным снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в пикантной позе абсолютно голой.

Линдси Лохан Фото: spletnik.ru

Линдси Лохан Фото: скриншот

Поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они отметили, что Линдси выглядит очень красиво и сексуально.

"Слишком сексуально", "Ты выглядишь красиво", "Очень плохая девочка Линдси", "Совершенно потрясающая", "Это заводит", — прокомментировали пользователи сети.

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Линдси Лохан Фото: 4words.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, американскую актрису Линдси Лохан в Москве ударили по лицу, когда она снимала на видео семью сирийцев с двумя детьми. Голливудская звезда обвинила их в том, что они незаконно перевозят своих детей.