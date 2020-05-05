"Это взрывает мозг!" Go_A сделали заявление об отмене Евровидения

Украинская группа Go_A, которая представит Украину на Евровидении-2021, сделала заявление об отмене песенного конкурса в 2020 году.

Так, по словам артистов, после того, как шоу перенесли из-за пандемии коронавируса, все кардинально поменялось. Например, они поучаствовали в альтернативной онлайн-версии песенного шоу, которую провели в Исландии. Артисты отметили, что раньше бы и представить такого не могли и "это взрывает мозг". Об этом сообщает издание "КП в Украине".

Группа Go_A Фото: instagram/go_a_band

"Евровидение сейчас уникальное! У нас не будет голосования, но мы попали на Евровидение, которого никогда не было. Очень интересно наблюдать, как участники выходят из непростых ситуаций. До отмены у нас все было расписано: дедлайны, графики… Сейчас все происходит в других условиях. Это взрывает мозг, но такое историческое событие запомнится надолго", – поделилась солистка группы Катерина Павленко.

К слову, в альтернативном Евровидении Исландии Go_A стали победителями второго эпизода онлайн-шоу, набрав 40 очков. В первом эпизоде лидером стал певец Diodato из Италии, в третьем – исландская группа Daði og Gagnamagnið. В общем рейтинге Украина занимает третье место.

Группа Go_A Фото: instagram/go_a_band

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нидерланды получили право на проведение песенного конкурса после победы Дункана Лоуренса с песней Arcade на Евровидении-2019 в Израиле.

В 2020 году Украину на Евровидении должна была представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

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