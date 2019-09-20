"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань восхитила сеть соблазнительным снимком.

Так, на фото, которое артистка опубликовала на личной странице в Instagram, она позировала в пальто на голое тело. Отметим, что Горбань надела его задом наперед, продемонстрировав свои ягодицы.

"Телефон сегодня напомнил, что я могу вот так просто красиво стоять и смотреть, а не летать, бежать, ехать, плыть и работать, работать, работать, работать", — написала Мария.

Мария Горбань Фото: allwomens.ru

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Мария Горбань засветила пышную грудь Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Мария Горбань Фото из Instagram

Мария Горбань полностью оголилась Фото из Instagram

Мария Горбань сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на нем звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

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