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20 сентября • обновлено в 09:16
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"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

5.1т Читать материал на украинском

Звезда российских сериалов, актриса популярного ситкома "Кухня" Мария Горбань восхитила сеть соблазнительным снимком.

Так, на фото, которое артистка опубликовала на личной странице в Instagram, она позировала в пальто на голое тело. Отметим, что Горбань надела его задом наперед, продемонстрировав свои ягодицы.

"Телефон сегодня напомнил, что я могу вот так просто красиво стоять и смотреть, а не летать, бежать, ехать, плыть и работать, работать, работать, работать", — написала Мария.

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань

Фото: allwomens.ru

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото
"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото
"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото
"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Марии Горбань, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Соблазнительная Мария Горбань

Фото из Instagram

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань полностью оголилась

Фото из Instagram

"Это взрыв!" Полуголая звезда российских сериалов вызвала восторг соблазнительным фото

Мария Горбань сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария Горбань поразила поклонников эротическим танцем. Так, на нем звезда предстала в откровенном купальнике, полотенце на голове и солнцезащитных очках.

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Персона
Мария Горбань
Место
Россия
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