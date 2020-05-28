"Это верх наглости!" Разин обвинил Бузову в причастности к захвату банка в Москве

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что захват заложников в одном из отделений Альфа-банка в Москве был инсценирован с целью пропиарить певицу Ольгу Бузову.

Напомним, что злоумышленник ворвался в помещение и начал требовать встречи с артисткой. По словам Разина, такой "дерзкий" ход с захватом банка придумал один из менеджеров артистки, передает Telegram-канал "Звездач".

Андрей Разин и Ольга Бузова

"Таким дерзким путем один из менеджеров певицы и телеведущей подговорил этого молодого человека к захвату банка. Если эта информация подтвердится, то это верх наглости и категорически недопустимо", – написал Разин на своей странице Instagram. Отмечается, что вскоре этот пост был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Бузова отреагировала на требование захватчика банка о встрече с ней.