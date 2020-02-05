"Это ваш личный ад наяву!" Звезда сериала "Универ" обратилась с призывом к Кристине Асмус

Российская актриса Кристина Асмус призвала подписчиков пользоваться сервисами для хранения личных данных, однако ее коллега Наталья Рудова настоятельно посоветовала этого не делать.
В своем Instagram-аккаунте жена Гарика Харламова рассказала о том, как у нее сломался телефон на Мальдивах, и она вынуждена была восстанавливать личную информацию. После этого звезда фильма "Текст" призвала пользоваться облачными сервисами.
Я вас умоляю, делайте бэкапы всех фото, видео, заметок и контактов, которые вам важны!! 📲 Сохраняйте всё на эти..как их там...айтюнсы или айклауды (я фиг знает что это за бес такой 😂), пользуйтесь облаками, флешками (если они существуют ещё)))))), жёстким дисками и всем, чем только можно! 💿 Меня, блин, предыдущий случай (когда у меня безвозвратно удалилось более 13 тысяч файлов) вообще ничему не научил! 🤦🏼♀️ Короче, тут на Мальдивах у меня накрылся телефон 😭🤬 Вот прям совсем. Вот прям сказали хана ему и тчк. Два дня его спасали лучшие айтишники всея Мальдив. Я не знаю как они это сделали, но сначала по супер пупер сложной спец схеме удалось все-все файлы из него достать, а спустя еще сутки поставить на ноги 🔥🤟🏻 Да так, что все открытые приложения на момент кердыка остались в таком же состоянии. @luxnorthmale, кудесники, родненькие, ещё раз спасибо-спасибо-спасибо!!!!!!! 👏🏻 Купила хард себе тут, так шо прогресс!! 🤪 А у вас были истории с потерей данных? 🤯
"Я вас умоляю, делайте бэкапы всех фото, видео, заметок и контактов, которые вам важны!! Сохраняйте всё на эти..как их там...айтюнсы или айклауды…" – написала Асмус.
В комментариях неожиданно ей написала актриса Наталья Рудова, которая призвала ни в коем случае не пользоваться iCloud.
"Никогда! Никогда не пользуйтесь айклаудом!!!! Это ваш личный ад наяву! Это то, что может забрать любой мало-мальски подкованный взломщик!" – отреагировала она.
Впрочем, другие подписчики раскритиковали Рудову и не согласились с ее позицией.
Как сообщалось ранее, Кристина Асмус дала ответ на вопрос о том, есть ли у нее целлюлит.
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