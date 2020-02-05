"Это ваш личный ад наяву!" Звезда сериала "Универ" обратилась с призывом к Кристине Асмус

Российская актриса Кристина Асмус призвала подписчиков пользоваться сервисами для хранения личных данных, однако ее коллега Наталья Рудова настоятельно посоветовала этого не делать.

В своем Instagram-аккаунте жена Гарика Харламова рассказала о том, как у нее сломался телефон на Мальдивах, и она вынуждена была восстанавливать личную информацию. После этого звезда фильма "Текст" призвала пользоваться облачными сервисами.

"Я вас умоляю, делайте бэкапы всех фото, видео, заметок и контактов, которые вам важны!! Сохраняйте всё на эти..как их там...айтюнсы или айклауды…" – написала Асмус.

В комментариях неожиданно ей написала актриса Наталья Рудова, которая призвала ни в коем случае не пользоваться iCloud.

"Никогда! Никогда не пользуйтесь айклаудом!!!! Это ваш личный ад наяву! Это то, что может забрать любой мало-мальски подкованный взломщик!" – отреагировала она.

Впрочем, другие подписчики раскритиковали Рудову и не согласились с ее позицией.

Как сообщалось ранее, Кристина Асмус дала ответ на вопрос о том, есть ли у нее целлюлит.

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