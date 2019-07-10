"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой

Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором она позировала в купальнике. Пользователи сети обратили внимание на то, что артистка выглядит слишком худой.
Фото Гагарина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Полина Гагарина
instagram.com/gagara1987
"Полина, какая же ты худая! Это уже слишком", "Малышку надо покормить. Желательно несколько раз", "Что случилось со звездой? Счастья нет в глазах", "Очень не красиво", "Совсем не кормят?", "Анатомию можно изучать", " Полечка, ну зачем же так сильно худеть?", - пишут в сети.
Отметим, что артистка часто публикует откровенные фото, чем вызывает неоднозначную реакцию в сети.
Говорю по - гречески, уже с трудом правда, но даже за эти 3 дня вспомнила много слов! Но акцента нет, это все отмечают, мне приятно☺️ Греция - мой второй дом, я тут " из детства"! А вы знаете языки? Какие? @nanaprincesshotel 🧡 #nanaprincess #nanaprincesshotel #крит #teztourgreece #teztour #полинагагарина
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гагарина поделилась яркими снимками из путешествия, на которых продемонстрировала стройные ноги и плоский живот.
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