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"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой

3.4т Читать материал на украинском

Популярная российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором она позировала в купальнике. Пользователи сети обратили внимание на то, что артистка выглядит слишком худой.

Фото Гагарина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Полина Гагарина

Полина Гагарина

instagram.com/gagara1987

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"Полина, какая же ты худая! Это уже слишком", "Малышку надо покормить. Желательно несколько раз", "Что случилось со звездой? Счастья нет в глазах", "Очень не красиво", "Совсем не кормят?", "Анатомию можно изучать", " Полечка, ну зачем же так сильно худеть?", - пишут в сети.

"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой
"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой
"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой
"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой
"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой
"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой
"Это уже перебор": полуобнаженная российская певица ужаснула сеть худобой

Отметим, что артистка часто публикует откровенные фото, чем вызывает неоднозначную реакцию в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гагарина поделилась яркими снимками из путешествия, на которых продемонстрировала стройные ноги и плоский живот.

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Персона
Полина Гагарина
Место
Россия
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