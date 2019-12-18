"Это уже перебор!" Каменских слила в сеть полностью голое фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-Фактор" на СТБ, показала фото, на котором она изображена абсолютно голой.

Она опубликовала снимок с отдыха в Мексике на своей странице в социальной сети Instagram.

.instagram.com/kamenskux

"Я надеюсь Потап фоткал?", "Жесть, красиво, но это уже перебор", "Весьма смело", "Жарковато сегодня в Мексике", "Голая задница?"," Настя, была о тебе лучшего мнения", "Настюша, как всегда прекрасна", - пишут в сети.

Отметим, что Каменских часто публикует откровенные фото, за что нарывается на критику от своих фолловеров.

.instagram.com/kamenskux

.instagram.com/kamenskux

.instagram.com/kamenskux

.instagram.com/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

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