"Это уже перебор!" Каменских слила в сеть полностью голое фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-Фактор" на СТБ, показала фото, на котором она изображена абсолютно голой.
Она опубликовала снимок с отдыха в Мексике на своей странице в социальной сети Instagram.
.instagram.com/kamenskux
Женщина – это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа💁🏻♀ Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней😌 Женщина - это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос🤫 Прислушаться к себе, услышать свой внутренний мир 🌍 Как часто вы прислушиваетесь к своему телу и интуиции?🥰 #woman #beauty #balance 📸 by @realpotap
"Я надеюсь Потап фоткал?", "Жесть, красиво, но это уже перебор", "Весьма смело", "Жарковато сегодня в Мексике", "Голая задница?"," Настя, была о тебе лучшего мнения", "Настюша, как всегда прекрасна", - пишут в сети.
Отметим, что Каменских часто публикует откровенные фото, за что нарывается на критику от своих фолловеров.
.instagram.com/kamenskux
.instagram.com/kamenskux
.instagram.com/kamenskux
.instagram.com/kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.
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