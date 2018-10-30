''Это ужасно'': лидер группы Bon Jovi высказался о семье Кардашьян

Рок-музыкант и лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови высказался о популярном семействе Карадшьян, чья слава, как он считает, возникла на пустом месте. Он отметил, что никогда не тратил свое время на просмотр шоу о них.

Кроме того, по словам музыканта, он даже не знает, как зовут членов семьи Кардашьян. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Project.

"Думаю, это ужасно, что мы живем в таком мире. Могу сказать, что я никогда не потратил даже минуты своей жизни на то, чтобы посмотреть шоу "Кардашьян и бла-бла-бла". Я не знаю их имен, я никогда не смотрел шоу, это не для меня", – сказал музыкант.

Он добавил, что для того, чтобы прославиться, необходимо сделать что-то стоящее.

"Что будет в вашей автобиографии? "Я сделала порно и стала известной"? Извините, но нет, спасибо. Пойдите, напишите книгу, нарисуйте картину, сыграйте в кино, пойдите на учебу, попойте. Слава – побочный продукт написания хорошей песни", – заключил музыкант.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская актриса и модель Ким Кардашьян взбудоражила сеть новым снимком для рекламной кампании собственного бренда косметики KKW Beauty. На фотографии звезда позирует обнаженной по пояс и держит на руках свою дочь Чикаго, прикрывая ею грудь.