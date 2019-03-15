"Это ужас": врач Началовой раскрыл подробности ее болезни

Бывший врач певицы Юлии Началовой, которая находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник, Василий Шуров рассказал о том, как артистка боролась с подагрой.

По его словам периодически она испытывала ужасные боли, пишет "МК".

ТАСС

"У нее были страшные боли. Если бы вы видели ее пальцы — это ужас. Подагра — нарушение обмена веществ в организме. Но заболевание - не смертельно. Надо регулярно обследовать почки, наблюдать еще некоторые органы. При современном уровне медицины с подагрой можно прожить очень долго", — сказал Шуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Поначалу менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

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