"Это трагедия": Джамала поделилась историей о депортации семьи из Крыма в 1944 году

Украинская певица Джамала в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа поделилась трагической историей, которая произошла в ее семье 18 мая 1944 года.

Так, она вспомнила о том, как ее прабабушку Назилхан депортировали из Крыма вместе с пятью маленькими детьми. Соответствующую историю Джамала описала на личной странице в Instagram.

Джамала Фото: instagram/jamalajaaa

"Хочу рассказать вам о 18 мая 1944 года. Это очень личная история. Это трагедия моей семьи. Утром 18 мая мою прабабушку Назилхан с пятью маленьким детьми на руках посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию. И это в то время, когда она ждала мужа с войны. Ехали они в ужасных условиях почти две недели. Маленький ребенок, доченька, к сожалению, умерла в дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери", – поделилась Джамала.

Певица также добавила, что знала свою прабабушку – у них были теплые отношения. Однако тогда она была слишком маленькой, чтобы расспросить больше о том дне. Поэтому позже ей не раз рассказывали об этой трагичной дате родители.

Семья Джамалы Фото: instagram/jamalajaaa

"Мне повезло, я знала свою прабабушку, ребенком общалась с ней. Хотя я была очень маленькой, чтобы расспросить больше. Но я помню, что мои дедушка и бабушка, мои родители рассказывали историю этого дня. Чтобы мы с сестрой знали и помнили. Много людей погибло, пропали без вести, не родились... Переписана и утеряна настоящая история, уничтожена архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Меньшее, что мы все можем сделать – помнить", – подытожила Джамала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Джамала впечатлила исполнением песни Arcade во время второго полуфинала онлайн-концерта Евровидение-2020.