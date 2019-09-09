"Это тихий ужас!" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, впервые отреагировала на скандал вокруг отмены ее концерта в Киеве.

Так, в личных Instagram-сториз она разместила скриншот поста в свою защиту, опубликованный поклонниками на ее фан-страничке в соцсети, и подписала его: "Спасибо за поддержку!".

Таисия Повалий Фото из Instagram

"Что скажет социум? А вот что! Новости в интернете хоть не читай. Это просто какой-то тихий ужас. Мало того, что эти СМИ уже не знают, что придумать и какую очередную ложь написать про Таисию, так еще и не дают народной артистке Украины выступать в Киеве, столице Украины. Где логика? Таечка, мы в вас верим! Все будет! Мы всегда с вами и за вас! Правда на вашей стороне!", — идет речь в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию, что возмутило украинцев. В дворце "Украина" позже заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором, а реклама и реализация билетов — провокация с целью дискредитации учреждения.

Сама Повалий разозлилась, что вокруг ее имени разгорелся такой скандал в интернете. Она написала, что в Крыму не выступала, и будет судиться со всеми, кто лжет.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!