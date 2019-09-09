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9 сентября • обновлено в 11:00
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"Это тихий ужас!" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

19.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, впервые отреагировала на скандал вокруг отмены ее концерта в Киеве.

Так, в личных Instagram-сториз она разместила скриншот поста в свою защиту, опубликованный поклонниками на ее фан-страничке в соцсети, и подписала его: "Спасибо за поддержку!".

"Это тихий ужас!" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

Таисия Повалий

Фото из Instagram

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"Что скажет социум? А вот что! Новости в интернете хоть не читай. Это просто какой-то тихий ужас. Мало того, что эти СМИ уже не знают, что придумать и какую очередную ложь написать про Таисию, так еще и не дают народной артистке Украины выступать в Киеве, столице Украины. Где логика? Таечка, мы в вас верим! Все будет! Мы всегда с вами и за вас! Правда на вашей стороне!", — идет речь в тексте.

"Это тихий ужас!" Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий рассказала, что даст в Киеве концерт, посвященный ее 55-летию, что возмутило украинцев. В дворце "Украина" позже заявили, что не получали никакой информации о запланированном концерте и не являются его организатором, а реклама и реализация билетов — провокация с целью дискредитации учреждения.

Сама Повалий разозлилась, что вокруг ее имени разгорелся такой скандал в интернете. Она написала, что в Крыму не выступала, и будет судиться со всеми, кто лжет.

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Таисия Повалий
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Скирда Женя
Скирда Женя
"Таечка" раз ты "народная" поезжай тогда для бойцов выступи на передовой сначала !!!!
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Какая она в жопу народная? Какого народа? Пусть выступает в россии на корпоративах и в банях. Там ее народ
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да пошла она. Как и лАбуда. И эта,куек. И вся ушлепная компания таких же одноклеточных "артистов". Вместе с кварталом,сватами и прочими второсортными сериалами,шутниками. Вас тупо надо судить,презирать и тд. Заробитчан оставить в рашке. Пока гребаное государство не начнет уважет тех кто живет в этой стране,тех,за чей счет жирует власть тварей- ничего не будет хорошего. Или повторить 1917-1933 года. Что было бы справедливо. Провестиивсеобщую национализацию,выяснить как эти твари нажили свое богатсво. С конфискацией и расстрелами. Массовыми. Включая родственников. Думаю это реально. Найдутся те,с кем это можно сделать? Кто готов взять реальную ответственость за страну а не ложную,прикрытую воровством и предательством? Или таки Украина это страна 404с населением кизяков,ЗЕбилов, и дальше по списку
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